Serie A Calcio Femminile: la Pink Bari perde 1-0 fuori casa col Napoli

Nel secondo tempo al 6’ il Napoli passa in vantaggio con la bulgara Evdokija Popadinova, tiro di destro su passaggio di Eleonora Maria Goldoni. La squadra di Cristina Mitola sfiora il pareggio con la svedese Asa Emelie Helmvall. Sconfitta immeritata per la Pink Bari. E’ ultima in classifica con 3 punti.





Nella seconda giornata di ritorno dopo la sosta, giocherà sabato 6 Febbraio 2021 alle 12, 30 a Bitetto contro la Roma.

- Nella prima giornata di ritorno di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 1-0 fuori casa col Napoli. Nel primo tempo le pugliesi propositive. L’inglese Chelsea Elisabeth Weston insidiosa. Jenny Piro non inquadra la porta. La squadra campana aumenta i ritmi del gioco. L’olandese Pia Rijsdijk va vicina al gol.