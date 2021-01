Serie A: troppa Inter, Benevento annichilito e di nuovo a -2 dal Milan

(via Inter fb)



La prima rete è un autogol di Improta, poi le altre reti nel secondo tempo sono di Lautaro, sempre molto attivo nella ricerca di spazi e di Lukaku autore di una doppietta, grazie anche agli errori di Montipó. I beneventani non sono riusciti ad essere mai pericolosi, mentre apre spiragli di rivalsa per Eriksen, spesso nel pallino del gioco.

L'Inter potrebbe aver trovato il suo uomo-mercato utile per la seconda parte della stagione. La prima rete è un autogol di Improta, poi le altre reti nel secondo tempo sono di Lautaro, sempre molto attivo nella ricerca di spazi e di Lukaku autore di una doppietta, grazie anche agli errori di Montipó. I beneventani non sono riusciti ad essere mai pericolosi, mentre apre spiragli di rivalsa per Eriksen, spesso nel pallino del gioco.

- Poker contro il Benevento nel posticipo del sabato permette all'Inter di seguire il passo del Milan. A San Siro con Stellini in panchina per via della squalifica di Conte e con Eriksen titolare i nerazzurri vincono una partita sin dal primo minuto senza storia.