Partite Iva, come ottenere l'indennità lscro

ROMA - I lavoratori che hanno registrato cali di fatturato di almeno il 50% rispetto alla media 2017-2019 possono contare su un nuovo aiuto. La somma varia dai 250 agli 800 euro mensili e viene erogata dall'Inps.Oltre all’iscrizione alla, è necessario essere in possesso di regolare partita Iva, almeno dae non essere né pensionati né coperti da altra tipologia di previdenzaI lavoratori autonomi che intendono beneficiare dell’Iscro, al momento della domanda acconsentono automaticamente anche alla partecipazione ad alcuni, gestiti dall’Anpal, agenzia nazionale politiche attive del lavoro, che è necessario seguire obbligatoriamente per non perdere il contributoL’indennità non è considerata compatibile col. Non ne avranno diritto nemmeno i lavoratori che pur effettuando un’attività che rientra nel lavoro autonomo, risultano comunque essere iscritti a uno degli ordini professionali disponibili.