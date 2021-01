Tennis, Coppa Davis: le fasi finali si giocheranno dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2021

FRANCESCO LOIACONO - Le fasi finali della Coppa Davis di tennis maschile si giocheranno in 11 giorni. L’evento si svolgerà dal 25 Novembre al 5 Dicembre 2021. Parteciperanno 18 nazioni divise in tre gironi da sei squadre. Le prime in classifica dei tre gironi e le due migliori seconde si qualificheranno per i quarti di finale. Dopo si svolgeranno le semifinali e la finale. Le semifinali e la finale si giocheranno a Madrid in Spagna.

Non è escluso che la fase a gironi si disputi oltre che a Madrid anche in altre due città europee che la Federazione Internazionale Tennis dovrà decidere molto presto. L’Italia dal 25 Novembre 2021 giocherà nel girone contro gli Stati Uniti d’America e la Colombia. Gli azzurri che giocheranno a Madrid o in una città europea da decidere cercheranno di qualificarsi per i quarti di finale e le fasi successive della Coppa Davis.