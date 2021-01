Basket: l'Armani Milano vince 83-81 fuori casa con la Vanoli Cremona

(Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della quindicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 83-81 fuori casa contro la Vanoli Cremona. Primo quarto, Tarczewski 11-6 per i meneghini allenati da Ettore Messina. Cournooh, 14-13 Cremona. Leday, 17-16 Armani. Biligha, 21-16. Roll, Milano prevale 24-18. Secondo quarto, ancora Roll 26-21 Armani. Palmi, 31-28 Vanoli. Tarczewski, Milano ribalta 37-33. Roll, 42-35. Delaney, la squadra di Ettore Messina si impone di nuovo 44-35. Terzo quarto, Tarczewski 50-39 Armani. Moraschini, 52-43. Brooks, 55-47.

Punter, Milano trionfa 62-57. Quarto quarto, Tarczewski 67-61 Armani. Datome, 70-61. Poeta tiene in gara Cremona, ma 72-67 per i meneghini. Ancora Poeta, 74-72 Vanoli. Leday impatta per l’Armani, 78-78. Punter, Milano vince questo quarto e 83-81 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Ettore Messina. E’ prima in classifica con 28 punti, +8 su Happy Casa Brindisi Sassari e Virtus Bologna che sono tutte seconde a 20 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Punter 15 punti e Tarczewski 14. Nella Vanoli Cremona Hommes 22 punti e Williams 13. Nella diciassettesima giornata l’Armani Milano giocherà domenica 24 Gennaio 2021 alle 12 a Treviso.