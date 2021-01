Ucciso di rabbia dal morso di un pipistrello

Un partenariato tra l'ospedale parigino Necker e l'Istituto Pasteur, per l'identificazione delle cause di encefalite non documentate, ha condotto all'analisi genetica di campioni post mortem. Queste analisi hanno dimostrato che l'uomo ha contratto un lyssavirus, l'European Bat LyssaVirus di tipo 1 (EBLV-1), presente nei pipistrelli.

FRANCIA - Un 60enne è morto di rabbia in Francia dopo essere stato morso o graffiato da un pipistrello che si nascondeva nel suo granaio. La conferma arriva dalle analisi realizzate ieri dall'Institut Pasteur. Secondo gli scienziati si tratta di un evento rarissimo, una prima assoluta nella Francia continentale. La morte per encefalite di questo sessantenne, evidenziapresidente dello “Sportello dei Diritti”, risale all'agosto 2019.