BRUXELLES — “Pfizer ha annunciato che ci sarebbe stato un ritardo nelle consegne di una settimana, quella attuale in cui ci sono state interruzioni, ma che dalla prossima settimana riprenderanno come pianificato”: lo ha dichiarato, portavoce della Commissione europea, in conferenza stampa, parlando delle campagne di vaccinazioni contro il Covid-19 in Europa.“La scorsa settimana la compagnia ci ha informati ci sarebbero stati ritardi nelle consegne. La presidente Von der Leyen ha contattato immediatamente i vertici della compagnia e le sono state date garanzie che le consegne del primo trimestre avverranno in questo periodo e che nel successivo ci sarà un aumento nella produzione-. Continueremo a seguire la situazione con la compagnia e gli Stati membri”.