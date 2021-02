7 febbraio, S. Messa di Mons. Satriano in Basilica di S. Nicola

Domenica 7 febbraio 2021, alle ore 10.30, l'Arcivescovo di Bari-Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano farà il suo ingresso nella Basilica di San Nicola, assumendo la funzione di delegato pontificio della stessa. Dopo il relativo cerimoniale, il successore di Monsignor Francesco Cacucci si recherà in pellegrinaggio presso la tomba del Santo Vescovo di Mira e, a seguire, celebrerà l'eucarestia che sarà trasmessa in diretta sul Canale 13 del digitale terrestre di Antenna Sud e via web sui vari canali social. L'accesso alla Basilica sarà contingentato nel rispetto delle normative anti-Covid.