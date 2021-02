Achille Lauro, esce il nuovo singolo 'Solo Noi': ''Voglio lasciare una traccia eterna nella musica''

Prima di vederlo sul palco del Festival di Sanremo, Achille Lauro annuncia l'uscita di "Solo noi" il nuovo singolo che sarà incluso nel prossimo album d'inediti, in uscita in primavera. "Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l'ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna". Il brano è anche un omaggio sentito, una sorta di incoraggiamento in un momento difficile: ''E' dedicato alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così''.

Artista eclettico, originale e innovativo, Achille Lauro è sicuramente uno degli artisti più interessanti della nuova scena musicale italiana.