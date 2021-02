BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. E' previsto dal primo mattino di domani, domenica 14 febbraio, e per le successive 24 – 30 ore, il persistere di nevicate al di sopra dei 200 – 400 metri, localmente in calo fino a quote di pianura, su Molise, Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Lo rende noto laE' previsto inoltre dal primo mattino di domani, domenica 14 febbraio, e per le successive 24 – 36 ore, il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Forti mareggiate lungo le coste esposte.