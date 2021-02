(credits: Australian Open)





L'effetto è devastante: circa 600 tennisti e persone impegnate nel torneo dovranno restare in isolamento fino a quando non avranno un test negativo, poiché considerati contatti diretti. I tamponi si faranno domani, giorno in cui sono stati sospesi tutti gli incontri previsti.

SYDNEY — Allarme in Australia per il mondo del tennis. Secondo quanto riferisce Marca, un lavoratore del Grand Hyatt Hotel, uno dei tre principali alberghi utilizzati dai giocatori e dal personale dell'Australian Open (che prenderà il via l'8 febbraio) per la quarantena, è risultato oggi positivo al Covid-19.