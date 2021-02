Avellino-Foggia su Rai Sport alle 20.30

- Non solo Bari-Monopoli, ma anche Avellino-Foggia animerà il turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie C. La gara di cartello del Girone C sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (Canale 57 e 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20.20 di mercoledì 17 febbraio 2021. Un incontro che impegnerà l'Avellino nel blindare la seconda posizione di classifica e con il Foggia, preceduto dal Catanzaro e dal Catania, che punterà a salire al quarto posto della graduatoria del raggruppamento centromeridionale.Il confronto del "Lombardi" interesserà anche il Bari che terrà le antenne dritte in direzione di Avellino per sperare in un passo falso degli irpini, utile per insediarsi nuovamente al secondo posto. Ma il Galletto, nella gara che sarà segnata dall'esordio di Massimo Carrera sulla panchina biancorossa, dovrà comunque battere il Monopoli nel derby in programma sempre alle 20.30 di quest'oggi al San Nicola di Bari.