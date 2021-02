Basket: il Brescia vince 98-83 in casa contro il Varese

(via Brescia Basket Fb)

Nel recupero della sedicesima giornata di A/1di basket maschile Brescia vince 98-83 in casa contro Varese. Primo quarto, Crawford 13-7 Brescia. Burns e Chery, 20-10. Ancora Chery, Brescia prevale 24-16. Secondo quarto, Jakovics tiene in partita Varese, ma 24-19 Brescia. Willis, 28-19. Vitali, 35-28. Scola, 37-30. Chery, Brescia si impone di nuovo 48-36. Terzo quarto, tripla di Moss 51-36 Brescia. Willis, 61-43. Ancora Willis, 70-53. Vitali, Brescia trionfa 72-58. Quarto quarto, Sacchetti 81-69 Brescia. Burns, 87-74. Di nuovo Burns, 91-74.

Brescia vince questo quarto e 98-83 tutta la partita. Successo meritato per Brescia. E’ ottavo in classifica con 16 punti insieme a Treviso. Migliori marcatori, nel Brescia Chery 19 punti e Burns 17. Nel Varese Douglas 20 punti e Scola 15. Nella ventesima giornata, dopo la sosta per le Final Eight di Coppa Italia e gli impegni dell’Italia per le qualificazioni agli Europei domenica 28 Febbraio Brescia giocherà alle 18, 15 in casa contro Reggio Emilia.