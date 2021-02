Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 79-70 in casa contro Reggio Emilia

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel posticipo della diciottesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 79-70 in casa contro Reggio Emilia. Primo quarto, Perkins 15-13 per i pugliesi. Di nuovo Perkins, Brindisi prevale 18-13. Secondo quarto, ancora Perkins 20-13 Happy Casa. Zanelli, 29-19. Diouf mantiene in partita Reggio Emilia, però 35-30 per i pugliesi. Perkins, Brindisi si impone di nuovo 35-32.

Terzo quarto, Thompson 43-39 Happy Casa. Taylor impatta per gli emiliani, 43-43. Bell, 49-43 per i pugliesi. Ancora Bell, 54-45. Thompson, 59-45. Brindisi trionfa 61-48. Quarto quarto, Zanelli 67-53 Happy Casa. Krubally, 69-56. Gaspardo allunga 73-62 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Thompson, Brindisi vince questo quarto e 79-70 tutta la partita. Successo meritato per l’Happy Casa. E’ seconda in classifica con 22 punti insieme a Sassari, Virtus Bologna e Venezia. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 17 punti e Thompson 14. Negli emiliani Bostic 22 punti e Candi 15. L’ Happy Casa Brindisi giocherà giovedì 4 Febbraio alle 17, 30 fuori casa contro Varese nel recupero della quindicesima giornata. La partita non fu disputata il 10 Gennaio per le numerose positività al Covid nei lombardi.