Moda: le proposte Calzedonia per San Valentino

Romantiche, ma anche ironiche e divertenti, sono le proposte che il marchio di legwear dedica alla festa degli innamorati. Cuori, frasi d'amore e naturalmente il colore che meglio rappresenta la passione, il rosso, animano calzini e collant pronti a diventare un fashion must che strizza l'occhio al romanticismo.

I calzini corti di cotone o spugna, grandi protagonisti dei look homewear e tra le grandi rivelazioni e tendenze dell'ultimo anno, celebrano l'ascesa dello stile ugly sporty. Con i sandali in primavera, con le sneakers chunky o con gli stivaletti bassi, le calze sportive sfidano l'estetica classica diventando un essential per tutte le donne. Il pattern cuori in versione micro e macro e il tag AMORE all over sono le proposte funny che Calzedonia dedica alle trendsetter più spiritose.

Raffinato e grazioso è il modello con stampa a cuoricini, impreziosito da un romantico bordino ondulato; il brand pensa anche alle ragazze che il vero amore non l’hanno ancora incontrato: per loro, due proposte divertenti che sbeffeggiano in modo simpatico la “singletudine”, le scritte pop “SINGLE, I DON’T CARE” e “PLEASE, NEXT!” sono perfette per celebrare le donne forti e sicure di sé!

Tra le altre novità, il collant velato elegante, raffinato e versatile, viene impreziosito da una stampa floccata AMORE e dai simboli Q cuori e K picche; più chic e modaioli, sono i collant con la riga posteriore in cui si alternano cuori e pois e la retina 40 denari con motivo rombi a pois e cuoricini. Una pioggia di cuori decora il grande classico rivisitato dal motivo plumetis e per chi invece, non rinuncia ai dettagli ricercati, Calzedonia propone il collant effetto longuette ornato da alcuni cuoricini rossi.

Da suggerire come regalo o da auto regalarsi celebrando l’amore per sé stessi, la capsule dedicata a San Valentino, sarà l’accessorio perfetto per donare un pizzico di romanticismo ad ogni look.