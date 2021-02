(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 - "Come ci sentiamo con Lega in maggioranza? Come chi sente rispondere a un appello importante del presidente della Repubblica e che tiene conto della condizione di questo Paese. Il Paese ha bisogno che il meglio delle forze che stanno in Parlamento e nelle attività sociali sia impegnato a costruire il futuro dei nostri figli. A dirlo Teresa Bellanova di Italia viva, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.