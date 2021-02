Il Lecce pareggia 2-2 al Via del Mare col Brescia

Nel secondo tempo al 1’ il Lecce passa in vantaggio con lo spagnolo Rodriguez, tiro al volo su cross di Coda. Al 13’ raddoppia lo svedese Bjorkengren di testa su cross dello scozzese Henderson. Al 30’ il Brescia accorcia le distanze con Bisoli, tiro da pochi metri. Al 93’ pareggia Ayè di testa. Il Lecce è ottavo in classifica con 32 punti.

- Nella terza giornata di ritorno di Serie B il Lecce pareggia 2-2 in casa col Brescia. Nel primo tempo la squadra di Eugenio Corini propositiva. Il danese Hjulmand insidioso. I lombardi in contropiede. Donnarumma va vicino al gol. Ayè non concretizza una buona occasione. I salentini aumentano i ritmi del gioco. Lucioni non inquadra la porta.