Bilancio partecipato: da oggi la votazione online dei progetti individuati dai cittadini del Municipio II

BARI - Il presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone e il consigliere municipale Vincenzo Moncada, presidente della commissione speciale Bilancio partecipato, rendono noto che, a partire da oggi, lunedì 15 febbraio, è possibile votare le progettualità e le idee direttamente acquisite dalla Commissione, costituita al fine di fornire ai cittadini la possibilità individuare nuove soluzioni utili allo sviluppo e miglioramento, a livello culturale e socio-economico, del territorio del Municipio II.Nello scorso mese di novembre, infatti, la Commissione ha avviato la consultazione pubblica per dar voce alle istanze ed esigenze dei cittadini, nell’ambito delle funzioni di competenza del Municipio.Le proposte, pervenute fino al 30 novembre 2020, sono state oggetto di valutazione e approvazione da parte della Commissione, e i cittadini residenti potranno quindi da oggi segnalare le priorità di intervento e di realizzazione.Le progettualità individuate dai cittadini e successivamente discusse e approvate dalla Commissione (provvedimento del 21.12.2020), rientrano nell’ambito di tre diverse materie di competenza del Municipi - lavori pubblici, welfare e cultura - rispetto alle quali i cittadini potranno esprimere un massimo di tre preferenze, una per ogni settore di riferimento. È possibile esprimere il proprio voto, entro il 31 marzo prossimo, accedendo al link https://forms.gle/oCcE9Bx1AHbx3eTi6.Ad esito della procedura di votazione, le progettualità saranno sottoposte all’Amministrazione comunale per il relativo finanziamento.