Nuovo lockdown generale alle porte?

ROMA - Il consigliere del ministro della Salute,, ha chiesto un ritorno allisolamento per tutta l'italia. I leader di Lega e FdIe Meloni si oppongono, ma anche per Aifa e fondazione Gimbe la situazione epidemiologica è grave.Secondo Ricciardi, che ha parlato in un'intervista all'Ansa ripresa dal sito di Repubblica, "va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale" perché è "evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno", ha affermato ammettendo che quanto fatto nella seconda ondata del virus dal governo di Giuseppe Conte e dello stesso Speranza è stato un flop."Nella prima fase il governo italiano è stato impeccabile ma poi ha dilapidato tutto, compresi i sacrifici degli italiani" aveva lamentato Ricciardi che bocciava la gestione dell'emergenza Covid "nella seconda fase, quella della convivenza con il virus". "Lockdown generale", l'unica via secondo Ricciardi.