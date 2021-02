'Blue European Festival', Gallipoli capitale italiana del progetto

GALLIPOLI (LE) - E’ Gallipoli la capitale italiana del Blu European Festival, brand del Fishfest, progetto cofinanziato dal programma COSME dell'Unione Europea che mette insieme sei piccoli borghi europei di pescatori - Pyrgos in Grecia, Bermeo in Spagna, Viana do Castelo in Portogallo, Durres in Albania, Herceg Novi in Montenegro e, dulcis in fundo, Gallipoli per l’Italia – con l’obiettivo di creare un marchio “made in Europe” a promozione della storia e delle tradizioni di ognuno di essi.Il Festival partirà martedì 16 febbraioe vedrà coinvolti importanti partner istituzionali. Il programma completo dell’iniziativa – incontri, esperienze, performance teatrali e il concept della mostra fotografica comune ai sei Paesi protagonisti del progetto - saranno presentati nel corso della conferenza stampa prevista per lunedì 15 febbraio alle 11,nella sala consiliare della Provincia di Lecce a Palazzo dei Celestini.All’incontro con i giornalisti interverranno Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli, Michelangelo De Palma, CEO di Agriplan - capofila del progetto - e Matteo Serra, presidente di Pazlab, l’azienda leccese che ha curato l’immagine per l’intero Festival.