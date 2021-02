Calcio, Serie C: il Foggia perde 4-0 ad Avellino

Al 29’ l’Avellino segna la quarta rete con De Francesco, tiro da fuori area. Il Foggia è sesto in classifica con 36 punti. La Virtus Francavilla Fontana pareggia 0-0 in casa con la Paganese ed è undicesima a 29 punti. Quarta vittoria in questo campionato per il Bisceglie che supera 1-0 al “Gustavo Ventura” la Viterbese. La squadra di Aldo Papagni è terzultima con 20 punti.

Nella sesta giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia perde 4-0 ad Avellino. Nel primo tempo all’11’ la squadra di Piero Braglia passa in vantaggio con Fella, tiro di destro su passaggio di Carriero. I dauni vanno vicini al pareggio con Kalombo. Al 18’ raddoppia Maniero, tiro al volo da trenta metri. Nel secondo tempo al 3’ Fella di testa su cross di Tito realizza il terzo gol degli irpini.