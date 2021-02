Continua a prendere forma il percorso di 'Politica Partecipata' del Municipio del Mare

BARI - "Il parere e le idee dei cittadini sono fondamentali". Lo afferma il Presidente del Municipio 1. "Mi manca molto - dichiara - poter intraprendere il percorso di politica partecipata in presenza, con confronti costruttivi, ma la pandemia non lo consente. Per questo ricorrerò all’informatica e attenderò le vostre mail con le indicazioni nel mio ufficio".Quindi continua Leonetti: "La partecipazione è un obbligo dei Municipi ed è prevista dal regolamento sul decentramento amministrativo. Il Covid 19 è riuscito ad insegnarci come poter continuare a svolgere una vita più o meno regolare, con lo spettro delle conseguenze pandemiche che ci minacciano giornalmente. Da questa riflessione nasce la volontà di perseverare l’obiettivo della partecipazione cittadina, nel voler costruire il Municipio che vogliamo". Conclude Leonetti: "Ogni inizio del mese pubblicherò sul sito del Municipio 1 gli aggiornamenti della nostra “politica Partecipata” che grazie al vostro entusiasmo e la vostra energia continuarà a crescere".Qui di seguito il link dove approfondire insieme la partecipazione: https://www.comune.bari.it/documents/27080/27211/Bilancio+partecipato+2021_GENNAIO/4644bfeb-843d-460b-bdcd-730f178f1c50