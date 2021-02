Crisi di governo, riparte il tavolo

ROMA - Dopo la fumata nera di ieri, i rappresentanti dei partiti tornano a riunirsi per le trattative su un eventualee sui nomi dei ministri. Tra i motivi di divergenza il Mes, chevuole e ilno.Il partito diapre al dialogo con le opposizioni: su riforme e Recovery la proposta è quella di dare vita a delle bicamerali, con tanto di presidenza alle minoranze. Ancora poche ore e l'esploratoredovrà salire alper riferire al Capo dello Stato l'esito del lavoro di questi giorni ma il cammino per il Conte ter è ancora in salita. Si litiga tutto il giorno ma si tratta anche. Oggi i lavori sul programma riprenderanno e poi il presidente della Camera potrebbe anche tentare un secondo giro di consultazioni.