Dieci consigli per alleviare e prevenire il mal di schiena 'da lockdown'

ROMA - A causa della pandemia, nel 2020 abbiamo passato gran parte delle nostre giornate a casa davanti al computer o alla televisione. E le persone che hanno accusato problemi come mal di schiena, di gambe o spalle sono aumentate.Ma il mal di schiena è stato in buona compagnia con i. Tra i consigli per: dedicare almeno 15 minuti al giorno allo stretching, adottare uno stile di vita sano, utilizzare ghiaccio o acqua calda per sciogliere la tensione muscolare e ricorrere alla laserterapia quando indicato.Ecco ildegli esperti per prevenire e curare i dolori legati al mal di schiena: 1- seguire un’alimentazione bilanciata, ricca di fibre e verdure: mantenersi in forma, evitando una condizione di sovrappeso, rappresenta il monito principale per evitare il mal di schiena; 2- non sottovalutare lo stretching: bastano 15 minuti al giorno di semplici esercizi di stiramento muscolare per migliorare la flessibilità della colonna vertebrale e prevenire qualsiasi problema; 3- utilizzare del ghiaccio o dell’acqua calda: 20/30 minuti al giorno di acqua calda sulla schiena sono utilissimi per curare gli spasmi muscolari secondo una ricerca dell’American Academy of Family Physicians; 4- assumere una postura corretta: soprattutto in casi di smart working è fondamentale sedersi nella maniera più giusta possibile e fare delle pause di 20 minuti, evitando l’effetto “tech neck”; 5- stop al fumo: fumare ostacola la circolazione sanguigna dei dischi spinali e rende più frequente la possibilità di contrarre dolori alla schiena; 6- rafforzare la muscolatura con esercizi mirati: plank, flessioni e addominali sono utilissimi per migliorare il comparto muscolare lombare e prevenire eventuali fastidi; 7- attenzione al sollevamento pesi: anche in caso di allenamenti domestici rimane fondamentale prestare attenzione alla corretta esecuzione del sollevamento di pesi; 8- mantenere una routine priva di stress: iniziare a lavorare o studiare alla medesima ora, creando un percorso giornaliero privo di stress, aiuta a evitare altre complicazioni; 9- dormire in maniera corretta: la qualità del sonno influisce notevolmente sulla condizione lombare. Dormire in posizione supina, meglio se con un cuscino tra le gambe, aiuta a combattere spasmi muscolari; 10- ricorrere alle terapie di riabilitazione se consigliate.