Enpa aderisce alla campagna del Ministero della Salute per le adozioni “Code di Casa”

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha aderito al progetto promosso dal Ministero della Salute dedicato agli amici a quattro zampe “Code di Casa” volto ad incentivare l’adozione di animali nei canili e nei gattili, a promuovere un possesso responsabile e consapevole e a contrastare l’abbandono di cani e gatti. Testimonial d’eccezione è il cantante Tiziano Ferro, che ha offerto la propria immagine a titolo gratuito per una serie di video pensati espressamente per Code di Casa, in cui parlerà delle sue esperienze di adozione di cani abbandonati. Insieme al marito Victor Allen, il cantante, infatti, ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso gli animali.

Lo scorso anno, le due cagnoline precedentemente adottate, Penny e Piper, sono venute a mancare a un mese di distanza l’una dall’altra e Tiziano e Victor hanno deciso di andare in canile e adottare altri due cani, questa volta di taglia decisamente più grande. Ellie e Beau, sono due incroci Dobermann di rispettivamente 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare e perché non avrebbero mai potuto concepire cuccioli di razza pura. Cani adulti che spesso sono destinati a trascorrere la loro esistenza dietro alle sbarre perché meno richiesti da chi vuole adottare, ma che meriterebbero di trascorrere almeno gli ultimi giorni della loro vita in una famiglia.