L'urna di Nyon non è stata clemente per Milan e Roma in vista degli ottavi di Europa League. Le italiane, infatti, hanno pescato rispettivamente Manchester Utd e Shakhtar Donetsk. I rossoneri affronteranno i Red Devils l'11 marzo all'Old Trafford, con il ritorno al San Siro il 18 marzo. Per la Roma, ritorno al passato per il tecnico Fonseca che incrocerà la sua ex squadra prima all'Olimpico, per volare a Donetsk per la sfida di ritorno.