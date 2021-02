(via Alfa Romeo Racing Twitter)

Alle 12 di lunedì 22 febbraio è stata svelata dai piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi (nativo di Martina Franca) la C41 quale monoposto dell'Alfa Romeo Racing che competerà nel Mondiale di Formula 1 del 2021, al via domenica 28 marzo in Bahrain. La presentazione si è svolta a Varsavia, presso la sede centrale della compagnia petrolifera Orlen, in ossequio allo sponsor principale della vettura appartenente alla casa del Biscione.