Ferrovie del Sud Est: lunedì 8 febbraio sciopero di 4 ore

BARI - Le segreterie regionali Puglia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO, in adesione allo sciopero nazionale del settore del TPL, hanno proclamato uno sciopero del personale di FSE di 4 ore, lunedì 8 febbraio dalle 8.00 alle 12.00 per ragioni legate al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00-8.00 e dalle 12.30-15.30, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146.Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090.In occasione del precedente sciopero del 25 settembre 2020, proclamato dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’adesione del 51%.