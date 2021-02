Galleria Deodato Arte, lo scontro Ibrahimovic-Lukaku rivive nell'opera di Pierpaolo Perretta

MILANO - Non si sono ancora spente le polemiche per il derby di Coppa Italia che è già tempo di tornare in campo. Questa volta il derby tra Milan e Inter, distanziate di un solo punto in classifica in favore dei nerazzurri, vale, se possibile, ancora di più.

Il testa a testa tra le due contendenti, rappresentato dallo scontro fisico e verbale di tre settimane fa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, rivive oggi nell’opera del post-street artist Pierpaolo Perretta, in arte Mr. Savethewall.

In relazione all’episodio che ha fatto il giro del mondo, l’artista di Como, tra gli esponenti di punta della Galleria Deodato Arte, vuole veicolare, alla sua maniera, un messaggio positivo: il Fear Play (letteralmente “gioco di paura) viene sostituito con un gioco di parole e diventa Fair Play (correttezza sportiva). Il messaggio educativo e beneagurante vuole essere da monito per i giocatori in campo e di ispirazione per i tifosi. Il calcio, e più in generale lo sport, quando viene praticato in modo sano e leale può fungere da “air bag” alle testate.

Pierpaolo Perretta, in arte Mr. Savethewall, è un artista italiano originario di Como. Mr. Savethewall non nasce come artista. Inizia infatti la sua carriera come un importante manager, in un mondo molto diverso da quello artistico. Con il passare del tempo, però, comincia a sentire l'esigenza di cambiare, di mettere finalmente a frutto il suo talento e la grande creatività. Mosso dalla sua smisurata passione per l'arte e, in particolare, per la street art, decide quindi di dedicarsi a tempo pieno a questa nuova attività.