Gli abbracci di Junior V invadono il centro di Bari, centinaia di cuori per festeggiare San Valentino

BARI - Sono centinaia i manifesti colorati con due cuori abbracciati che hanno invaso in questi giorni il centro di Bari, da Corso Cavour a Corso Vittorio Emanuele. Questa l’iniziativa del musicista giovinazzese Vincenzo Stallone alias Junior V, che a ridosso dell’uscita del suo ultimo album “Sconosciuti che conoscono l’amore” ha voluto così interpretare la ricorrenza amorosa più famosa del mondo.

Nelle affissioni che hanno interessato i quartieri di Madonnella, Murat e Libertà è evidenziata lo slogan “Stringimi più forte” accompagnata da un QR code. La frase dal forte valore simbolico non è altre che il titolo di una della canzoni presenti nell’album, che è possibile ascoltare attraverso questo codice.

“In questo periodo di distanziamento sociale e lockdown non è possibile abbracciarsi come in tempi normali, -commenta l’artista- così ho voluto almeno virtualmente mandare un messaggio affettuoso e positivo nel giorno di San Valentino”.

L’amore che è il tema principale affrontato nelle dieci canzoni che compongono il nuovo album, è inteso non solo come sentimento romantico di coppia, ma anche come veicolo di positività, empatia e aiuto reciproco in questo periodo di pandemia.