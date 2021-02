La rock band californiana dei Green Day ha annunciato l’uscita di un nuovo brano dal titolo "Here Comes The Shock". L'annuncio è arrivato attraverso i loro canali social specificando che uscirà prima in Nord America il 21 febbraio e poi il giorno dopo in tutto il resto del mondo. Il loro ultimo progetto discografico ''Father Of All...'' risale al 2020.