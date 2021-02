Il calendario del secondo giro di consultazioni di Draghi

ROMA - Da lunedì il premier incaricato Mario Draghi tornerà a incontrare le delegazioni dei partiti con l'obiettivo di trovare i numeri per un nuovo esecutivo.Le consultazioni si chiuderanno martedì pomeriggio con il Movimento 5 Stelle.15,00 : Gruppo Misto della Camera e Minoranze Linguistiche15,30: Maie – Movimento associativo italiani all’estero / Psi16,00: Azione / +Europa – Radicali Italiani (componente gruppo misto Camera) / + Europa/ Azione (componente gruppo misto Senato)16,30: Noi con l’Italia / Usei / Cambiamo! / Alleanza di centro (componente gruppo misto Camera) / Idea e Cambiamo (componente gruppo misto Senato)17,00: Centro Democratico / Italiani in Europa (componente gruppo misto Camera)17,30: Gruppo per le Autonomie (Svp – Patt, Uv) del Senato11,00: Gruppo Europeisti / Maie / Centro democratico Senato11,45: Gruppo Liberi e Uguali Camera – Componente Liberi e Uguali Senato12,30 Gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva- Psi del Senato13,15: Gruppi Fratelli d’Italia di Camera e Senato15,00: Gruppi Partito Democratico di Camera e Senato15,45: Gruppi Forza Italia / Berlusconi Presidente / Udc del Senato16,30: Gruppi Lega / Salvini premier / Partito sardo d’azione del Senato17,15: Gruppi Movimento 5 Stelle di Camera e Senato