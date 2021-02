Il Lecce vince 2-1 a Cremona

Castagnetti devia involontariamente il pallone nella propria porta su cross di Rodriguez. Nel secondo tempo la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio al 9’ con Rodriguez, tiro di sinistro in diagonale. Pettinari va vicino al terzo gol. Al 92’ la Cremonese rimane in dieci. Espulso Ravanelli per doppia ammonizione. Successo importante per il Lecce. E’ settimo in classifica con 35 punti insieme alla Spal.

