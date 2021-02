Il Lecce vince 3-1 al Via del Mare col Cosenza

Nel secondo tempo al 31’ i salentini vanno in vantaggio con Mancosu su rigore concesso per un fallo di Sciaudone su Mancosu. Al 40’ Meccariello realizza il terzo gol di testa su cross di Mancosu. Successo importante per il Lecce, settimo in classifica con 38 punti.

- Nella quinta giornata di ritorno di Serie B il Lecce vince 3-1 in casa contro il Cosenza. Nel primo tempo all’8’ i calabresi passano in vantaggio con Gliozzi di testa. Al 12’ pareggia Coda su rigore dato per un fallo di Legittimo su Rodriguez. La squadra di Roberto Occhiuzzi in contropiede. Petrucci non inquadra la porta.