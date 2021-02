Il ritorno degli Zero Assoluto: ''Astronave'' è il nuovo singolo scritto insieme a Gazzelle

Da venerdì 19 febbraio 2021, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica arriva 'Astronave' il brano che segna il ritorno degli Zero Assoluto, scritto insieme ad uno degli autori più apprezzati della scena indie: Gazzelle.

“Quando stai male, ci sono canzoni che ascolti per stare ancora peggio. Altre canzoni invece che ascolti per trovare conforto” raccontano gli Zero Assoluto “Ecco, “Astronave” per noi rientra in questa seconda categoria, è una canzone che dà coraggio. E’ il racconto di una storia che finisce. Ma a volte, bisogna avere il coraggio di lasciare andare.”

“Astronave” è stato scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli. Dopo aver raccontato i dettagli di un amore con “Cialde”, “Astronave” è il racconto di una storia che finisce, e di una persona che se ne va. La fine di una storia porta con sé bagagli di stati d'animo, alcuni difficili, alcuni struggenti, a volte piacevoli, altri ancora liberatori. E spesso, “a cosa serve tornare?”