Lemon Day, il nuovo dolce dedicato alle donne ideato dallo chef Alessandro Borghese

MILANO - Lemon Lady, il nuovo golosissimo dolce ideato dallo chef Alessandro Borghese per celebrare le donne, ha il colore del sole caldo, come caldo è il sorriso irresistibile dello chef più amato della tv italiana.

Lemon Lady è un lingotto con base di biscotto ricostruito, mousse al limone, biscotto di marzapane e mousse al cioccolato bianco ricoperto di spray giallo al burro di cacao e guarnito con coulis di lampone e calamansi, sorbetto al lampone e cialda al mango e sesamo.

Il nuovo dolce è disponibile dal 5 all’8 marzo al ristorante AB – Il lusso della semplicità, l’elegante regno di chef Borghese in zona CityLife a Milano, come deliziosa conclusione di un pranzo che appaga la vista e il gusto con piatti semplici e raffinati al tempo stesso, dove sono protagoniste le materie prime italiane di assoluta qualità, scelte e lavorate con cura e passione dallo chef e dalla sua brigata. Da non perdere, per chi ama i sapori del mare, la nuova Che Capasanta!, preparata alla brace, glassata con salsa di pere su crema di cannellini, rucola e pane di segale: un’opera d’arte gourmet incorniciata in un disco musicale.

La festa della donna è anche l’occasione per scoprire la nuova mostra “Urban Taste”, con le coloratissime opere di KayOne, artista di talento che nel suo linguaggio mixa, con grande libertà e spregiudicatezza, la grande lezione dell’Action Painting americana, la pazza giocosità della Pop Art, la forza della tradizione informale europea e la dirompente immediatezza della cultura della Street Art.