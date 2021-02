Losacco (Pd): "Mattarella punto di riferimento per tutti"

BARI - “Il Partito Democratico ha lavorato con generosità per ricostruire il campo delle forze che hanno sostenuto il Governo Conte. Questo obiettivo non è stato raggiunto e resta profonda l’amarezza per il fallimento della politica e per un tentativo che non è andato a buon fine per le rigidità delle forze politiche e in particolare di Italia Viva." Lo scrive in una nota il deputato dem"In questo contesto così difficile, un plauso e un ringraziamento va al Capo dello Stato per il modo con cui, anche questa sera, è riuscito a trasmettere agli italiani l’idea che le più alte istituzioni hanno ben chiara la gravità della situazione e delle emergenze che siamo chiamati ad affrontare"."Davanti allo stallo di questi giorni, Mattarella ha preso un’iniziativa che antepone a tutto l’interesse nazionale. Gliene va dato atto e bisogna essergliene grati. A Mario Draghi e al Presidente Mattarella spetta un compito delicatissimo e noi, che crediamo in una politica della responsabilità e dell’interesse generale, il compito di sostenerlo con tutte le nostre forze."