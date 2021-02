Moscati, Perrini: “Pazienti ricoverati nelle tende, il dg Rossi deve fare chiarezza"

BARI - “Non mi fermerò di certo di fronte alle rassicurazioni, che neppure tali sono state, del direttore generale della Asl, Stefano Rossi, nell' audizione odierna in Commissione Sanità. Lo devo alle famiglie che hanno perso i loro congiunti, forse, anche per l'opinabile organizzazione sanitaria al Moscati di Taranto". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,, vice presidente della Commissione Sanità."Agli inizi di novembre scorso i pazienti, in attesa che si liberasse un posto letto - prosegue Perrini -, venivano ‘parcheggiati’ nella Covid Station 118: un nome suggestivo, ma di fatto delle tende, allestite per gestire l’urgenza. Qualcuno mi ha detto che quel tempo perso nella ‘tenda’ è stato fatale per il prosieguo della degenza. È così? Il mio intento è proprio questo: chiedere al dg Rossi di fare le dovute verifiche, e dare risposte non a me o al mio partito, ma ai tarantini. Così come sempre il Dg Rossi deve spiegare, sempre non a me, ma in questo caso ai medici tarantini, perché è stata individuata una terna barese di nomi per la transizione verso il nuovo ospedale di San Cataldo. I medici del territorio non hanno le capacità sanitarie per ricoprire il ruolo?", conclude Perrini.