Gaming: le differenze tra bingo online e variante tradizionale

Il bingo è forse meno conosciuto rispetto alla tombola, ma chi ha giocato spesso a quest’ultima non avrà certo difficoltà ad approcciarsi al primo. Lo svolgimento del gioco, infatti, è identico. Ci sono 90 numeri che vengono estratti uno alla volta e che compongono un tabellone generale. Ai giocatori viene consegnato un quantitativo indefinito di cartelle, sulle quali sono presenti 15 numeri misti. Esattamente come nella tombola.

Il primo giocatore che vedrà estratti tutti i propri numeri avrà fatto bingo, cioè l’equivalente della tombola. Oggi in tanti preferiscono giocare al bingo online su piattaforme dedicate che, al pari di slot e altre attrattive da casinò, trova puntualmente posto nelle piattaforme di gambling. Le licenze per le sale vere e proprie, comunque, non cessano di esistere. Sul territorio italiano ci sono ancora sulle 200 sale da bingo. A poco a poco, però, sembra che il gioco dal vivo stia lasciando spazio a quello virtuale e quasi del tutto.

La differenza principale con la tombola risiede nei premi. Ve ne sono infatti alcuni originali come il Bingo One, che si ottiene quando viene raggiunta una quota decisa da ogni sala e costituita con il 4% dell'incasso di una singola partita. Si tratta di premi aggiuntivi, che si sommano al bingo normale o ne moltiplicano l’entità. Il Bingo One Extra, il Super Bingo, il Bingo Oro, il Bingo Argento e il Bingo Bronzo vengono assegnati quando il bingo viene effettuato dopo un determinato numero di estrazioni. Il fondo dei premi può essere incrementato a lungo andare, se alcuni dei premi non sono stati conquistati nelle partite precedenti. Per quanto riguarda le possibilità di vincita, il bingo virtuale non differisce da quello tradizionale. Sotto questo punto di vista, dunque, non è possibile ravvisare alcun vantaggio.

Le regole, chiaramente, rimangono le stesse. Di certo giocare davanti a uno schermo costituisce un’esperienza meno galvanizzante rispetto a quando ci si trova in una sala fisica, con persone in carne ed ossa con le quali poter interagire e commentare l’andamento delle estrazioni. D’altro canto, questo aspetto si può estendere a molti altri tipi di giochi. L’atmosfera generale, comunque, non è mai da sottovalutare, perché permette al giocatore di interpretare il gioco stesso con la migliore serenità possibile. Per questo motivo negli ultimi tempi le piattaforme di casinò stanno implementando la realtà virtuale e diversi sistemi di chat, così da far sentire gli utenti continuamente in compagnia.

Se i premi a disposizione in una partita sono sempre gli stessi, diversamente si può dire delle promozioni. Queste sono presenti solo nel gioco online. Ad esempio, i jackpot possono incrementare le vincite del giocatore, sulla base dei numeri che sono stati già chiamati. Ad ogni buon conto, il vantaggio del bingo virtuale risiede principalmente nella comodità. Non si intende solo il poter giocare in maniera più limpida e scorrevole, ovunque ci si trovi, ma anche il poter accedere facilmente a una partita, evitando dunque le file che si incontrerebbero invece dal vivo per aspettare che si liberi un tavolo. Nel complesso, il successo del bingo è stato tale che già 20 anni fa si registravano vincite importanti in Italia, cioè quando spuntarono le prime sale nel nostro Paese. Il fenomeno non sembra proprio volerne sapere di arrestarsi.