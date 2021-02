Non si ferma il Carnevale di Aradeo

ARADEO (LE) - Nonostante il Covid lo storico Carnevale Aradeino non si ferma e ha organizzato una staffetta di eventi digitali organizzati dal Comune di Aradeo in collaborazione con il gruppo carnevalesco “Oscar Tramacere”, con DiTutto e radio RNS."Il Carnevale è per noi un appuntamento storico, fa parte del nostro DNA. Abbiamo così pensato di rendergli omaggio ugualmente attraverso eventi digitali che hanno l’obiettivo di regalare a grandi e bambini una parte di quella spensieratezza e divertimento che è tipico nel nostro Comune in questo periodo dell’anno", dichiara il sindaco Luigi Arcuti.Un calendario ricco di appuntamenti. Si parte con il tutorial su “come costruire una maschera in cartapesta” tenuto da Damiano Mascello (da anni alla guida del direttivo carnevalesco) e che dichiara "Tutto il gruppo è amareggiato per il forzato stop di questa macchina straordinaria di felicità che è il Carnevale, ma il nostro lavoro non si ferma e siamo certi che si tornerà più forte il prossimo anno. Intanto con questi tutorial desideriamo avvicinare all’arte della cartapesta i più giovani, che saranno gli artisti del carnevale di domani.Si Proseguirà poi con la messa in onda di “REMEMBER” un estratto video dell’edizione precedente e si continuerà con la premiazione del vincitore del Concorso “La Maschera più bella” organizzato dalla Consulta Giovanile di Aradeo.A far da cornice ci saranno gli speaker di radio RNS, che si alterneranno in una maratona radiofonica interamente dedicata al Carnevale Aradeino, con interviste ai protagonisti che in questi 33 anni hanno reso grande questo evento."Siamo felici di essere riusciti anche quest’anno, seppur in modo diverso, a portare avanti una tradizione storica di Aradeo", dice il Vice Sindaco e Assessora alla Cultura Georgia Tramacere. "Il Carnevale è un evento culturale che racchiude in sé l’anima gioiosa degli Aradeini e rappresenta un catalizzatore per il turismo e l’economia del Comune, nonché il palcoscenico di tanti artisti cartapestai. Con il Covid che ci attanaglia da un anno, questi eventi digitali assumono un forte valore simbolico e vogliono augurare il sorgere di un nuovo sorriso mondiale.Tutti i contenuti saranno pubblicati sui Canali Facebook del Carnevale Aradeino e del Comune di Aradeo.