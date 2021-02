Basket, Coppa Italia: l'Happy Casa Brindisi eliminata dal Pesaro, addio semifinale

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella semifinale di Coppa Italia di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 74-69 contro Pesaro ad Assago in provincia di Milano ed è eliminata. Primo quarto, Filipovity 10-6 per i marchigiani. Thompson tiene in gara i pugliesi ma 12-8 per la squadra avversaria. Delfino, Pesaro prevale 15-12. Secondo quarto, Tambone 21-13 per i marchigiani. Udom tiene in corsa la squadra di Frank Vitucci, però 23-19 per gli avversari. Robinson 28-19 Pesaro. Filloy, 31-22.

Ancora Robinson, Pesaro si impone di nuovo 41-28. Terzo quarto, Delfino 47-31 per la squadra marchigiana. Tambone, 50-33. Robinson, 52-43. Pesaro trionfa 52-45. Quarto quarto, Zanotti 54-48 per i marchigiani. Robinson, 57-48. Ancora Robinson, 63-57. Di nuovo Robinson, 68-59. Perkins mantiene in gara la squadra di Frank Vitucci, però 70-69 per gli avversari. Filloy, Pesaro vince questo quarto, 74-69 tutta la partita e si qualifica per la finale. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Thompson 19 punti e Perkins 16. Nei marchigiani Robinson 23 punti e Zanotti 10. Pesaro in finale sfiderà l’Armani Milano che nell’altra semifinale ha vinto 96-65 in casa contro Venezia. Migliori marcatori, nei lombardi Rodriguez 22 punti e Leday 16. Nei veneti Watt 18 punti e Tonut 14.