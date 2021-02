NEW YORK — Sono stati superati i 500 mila morti per coronavirus nell’Unione europea. Emerge dai dati della. Gli ultimi dati ufficiali dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) riguardano il periodo fino al 31 gennaio con 473.206 decessi; quelli aggiornati sono attesi domani, giovedì. Intanto la Johns Hopkins University nel suo bollettino quotidiano mostra che il bilancio in Ue si attesta a 500.809 decessi.