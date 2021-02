Ospedale di Galatina, Mazzotta: “grave carenza di personale, Asl Lecce intervenga”

BARI - “Una gravissima carenza di personale che sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema nel reparto anti-Covid di Galatina: per questo, chiedo formalmente alla Asl di intervenire per rimpinguare la pianta organica. La situazione, ormai, è al limite del sopportabile: il personale è allo stremo e i pazienti, specie quelli più gravi, non ricevono la giusta assistenza. L’apice della difficoltà riguarda gli infermieri, numericamente insufficienti a garantire un’adeguata assistenza dei pazienti: si pensi che ogni operatore oggi si trova a dover badare a sei persone ricoverate, conducendo la propria giornata lavorativa sotto un fortissimo stress. Tra operatori sanitari sotto pressione e rischio per i pazienti, è evidente che non si possa più attendere per pretendere dall’azienda sanitaria locale un potenziamento serio del personale nel reparto a tutela dei malati e di tutti coloro che vi prestano servizio. Qualora non dovesse procedersi con provvedimenti seri e celeri, sarò costretto ad interessare direttamente la Giunta regionale”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia,