"La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto". Ad annunciare il decesso del campione e manager della scuderia che porta il suo nome ilDopo quasi due mesi di lotta in ospedale, vissuti in un'altalena di speranze di ripresa e improvvisi aggravamenti, il Covid ha sconfitto Gresini e si è portato via uno dei personaggi più importanti e conosciuti del motociclismo italiano. E' stato ben due volte campione del mondo da pilota a metà degli anni Ottanta.