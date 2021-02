Problemi ospedale Fiera, FdI chiede spiegazioni a Emiliano

Prosegue, e a ritmo incalzante, l'indagine dei vertici nazionali e pugliesi di Fratelli d'Italia, sull'utilità dell'Ospedale Covid ubicato all'interno della Fiera del Levante. A confermarlo è una nota diffusa agli organi di stampa dall'onorevole Marcello Gemmato che dichiara: "Potremmo dire di esser stati profetici, ma non è questa la nostra ambizione. Al contrario: siamo dispiaciuti che il problema di mancanza del personale all'Ospedale in Fiera del Levante sia reale. Il modus operandi del presidente Emiliano e di coloro che in questi mesi lo affiancano nella gestione dell'emergenza Covid ci era chiaro già da tempo: lo stato dell'arte ci preoccupava sin da prima di effettuare l'accesso all'Ospedale con l'eurodeputato Raffaele Fitto e con i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Non ci tornavano i conti sulla spesa per la realizzazione della struttura (da meno di 10mln a oltre 20mln di €) né sul numero di posti letto di terapia intensiva (160 annunciati, 14 effettivi) né sul personale (ci avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi, oggi invece un quotidiano conferma le perplessità da noi mostrate). Sarebbe opportuno che il presidente Emiliano spiegasse pubblicamente, onorando lo spirito di trasparenza, qual è davvero la situazione di quell'ospedale". E' quanto sostenuto dal coordinatore regionale e responsabile nazionale Dipartimento Sanità Fratelli d'Italia.