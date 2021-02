Puglia in zona arancione, manifestazione a Bari: "Le istituzioni non si sono rese conto della gravità della situazione economica delle imprese e della tensione sociale"

BARI - Una manifestazione pacifica che ha fatto registrare la partecipazione attiva di migliaia di operatori economici di tutti i settori messi in ginocchio dalle decisioni connesse alla pandemia da Covid-19.Moltissimi gli interventi dei partecipanti i quali, alternandosi si microfoni al centro di Piazza Prefettura, hanno esternato non solo la preoccupazione per la condizione in cui versano le imprese ma anche per l’assenza di qualunque prospettiva di miglioramento di tale condizione drammatica.Tra le associazioni inserite nel Circuito Indipendente di Coordinamento anche UniPuglia e CasAmbulanti il cui rappresentante Savino Montaruli, attivista del Gruppo, ha dichiarato: “la notizia della permanenza della Puglia in zona arancione continua a surriscaldare gli animi mentre le Istituzioni e la politica non hanno avuto il coraggio di venire in Piazza a prendere atto della disperazione degli imprenditori di settori economici che sono le eccellenze della nostra Puglia e che sono a rischio chiusura definitiva. Tutto ciò sta generando una tensione sociale di cui quelle stesse Istituzioni assenti e distratte e la politica, unitamente al mondo polisindacale ad essa asservito che non sa più rappresentare le istanze del piccolo commercio, dovranno assumerne appieno le responsabilità” – ha concluso Montaruli.Intanto continua la raccolta di adesioni per la Manifestazione che si svolgerà a Piazza di Monte Citorio giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 09,00.