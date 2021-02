Puglia regione universitaria: domani la firma del protocollo

BARI - Domani martedì 16 febbraio alle ore 15.00 nella sala convegni della Casa dello Studente "A. Fraccacreta" ((Via Gioacchino Murat, 27 – Bari), si terrà la sottoscrizione del Protocollo d'intesa "Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili", un'iniziativa di Regione Puglia, ADISU, delle Università e delle principali città universitarie della Puglia.Il progetto nasce con l'obiettivo strategico di elaborare iniziative per un rinnovato rapporto sistema universitario e sistema urbano, al fine di garantire a chi sceglie di studiare in Puglia contestualmente al diritto allo studio, un pieno diritto di cittadinanza.Alla firma saranno presenti: · Sebastiano Leo, Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro; · Alessandro Cataldo, Presidente ADISU Puglia; · Stefano Bronzini, Rettore Università degli Studi di Bari; · Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari; · Alberto Basset, Delegato Università del Salento; · Fiammetta Fanizza, Delegata Università di Foggia; · Comune di Bari; · Comune di Lecce; · Comune di Taranto; · Comune di Foggia.