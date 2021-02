CAGLIARI — La Sardegna festeggia la zona bianca, ma con prudenza. Si tratta della prima regione d’Italia a ottenere la promozione, ma non vuole ripiombare nelle restrizioni, anche in considerazione delle varianti in agguato. A parte i focolai localizzati, i dati trasmessi dalla Regione al ministro Roberto Speranza sono, però, inconfutabili. Per tre settimane di seguito si registrano meno di 50 casi per 100.000 abitanti, mentre in quella che si sta concludendo l’indice è 49,7.