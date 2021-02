(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 - "Con il presidente del Consiglio incaricato "non abbiamo parlato della possibilità di allungare il calendario scolastico. Abbiamo dato la disponibilità, indipendentemente dalle scuole, di collaborare per recuperare il gap formativo e di socializzazione che si è creato in questi mesi attraverso i nostri spazi". Lo ha detto Antonio Decaro, presidente dell'Anci, al termine delle consultazioni con Mario Draghi.