Sistema dei rifiuti, Caracciolo e Ciliento chiedono la costituzione della società unica dell'Aro Barletta Trani Bisceglie

BARI - Nel corso di un incontro del PD regionale con il direttore dell'Ager, Grandaliano, è stato illustrato lo stato dell'arte delle azioni dell'agenzia in attuazione del piano regionale dei rifiuti. È stata posta l’attenzione sul ruolo essenziale della gestione pubblica del ciclo dei rifiuti. In questa direzione i consiglieri regionali Caracciolo e Ciliento hanno sollecitato il direttore ad iniziative tese a stimolare il processo di costituzione di una società unica dell'Aro Barletta Trani Bisceglie, che permetta alle due municipalizzate Amiu Trani e BAR.S.A. di fondersi per costituire un nuovo soggetto sul territorio provinciale capace di affrontare la complessa problematica della gestione del ciclo dei rifiuti.